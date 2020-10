È sempre mezzogiorno, "ma che peccato...": Antonella Clerici, flop-ascolti? Impensabile coltellata Rai: un caso

07 ottobre 2020 a

a

a

Si mette maluccio per Antonella Clerici ed il suo È sempre mezzogiorno, nuovo format in onda su Rai 1 da quasi due settimane, il programma con cui è tornata in onda dopo un lungo stop. Già, perché lo share non sorride: dal 15,4% pari a 1,8 milioni di telespettatori della prima puntata, si è ritrovata ora a 12,9%, pari a 1,4 milioni. Cifre, fa notare Italia Oggi, sempre più vicine a quelle che raccoglieva Elisa Isoardi a La prova del cuoco fino allo scorso anno, programma che fu cancellato, di fatto, per problemi di audience. Insomma, Clerici in crisi. Resta da vedere quale sarà il trend degli ascolti del programma". Ed in questo contesto, contro la Clerici piove la "coltellata" di Claudio Lippi, in studio al fianco della Isoardi fino allo scorso anno: "È indubbiamente un peccato che non si sia arrivati al traguardo ventennale della Prova del cuoco, non amo giudicare le scelte dei palinsesti ma vorrei sottolineare come non vi fosse un calo di ascolti", ha commentato tagliente.

"Inizia con la C, un problema quando sono amari". Prego? Sconvolgente gaffe della Clerici, gelo siderale su Rai 1

"Pensavano fosse una gag, invece...". Antonella Clerici spiazzata in diretta, se la prende con Alfio: "Fai il bravo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.