Grande Fratello Vip, "sa fare solo quello": cannonata di Alfonso Signorini contro Franceska, bomba sul reality

Franceska Pepe è sicuramente il personaggio che sta facendo parlare tutti in questi giorni al Grande Fratello Vip. “Non la voleva nessuno, ma io l’ho voluto. Le ho chiesto: “Che sai fare?” Lei ha risposto: “So fare una cosa, spendere i soldi degli altri”: si sbottona un po’ Alfonso Signorini rivelando com’è andato il provino della Pepe. “Nessuno la conosceva”, ribadisce il conduttore del reality di Mediaset. A “Casa Chi” - il format sui social che conduce rivelando retroscena e emozioni - fa il pieno di like. I fan del programma di Canale5 gli chiedono qualcosa in più, ma lui non si scompone. La rivelazione su Franceska Pepe sicuramente sta facendo il giro della Rete. “Ora, dice qualcuno, preparatevi a rivederla i tv. Magari con un po’ di pepe che non fa parte solo del suo cognome”. Infatti, sembra che persino il modo di parlare di Franceska al momento sia il più imitato sul web. In passato la gieffina vip ha avuto una storia lampo con Vittorio Sgarbi, che ha confermato tutto a Live non è la d’Urso parlando di 7 ore di passione. Punto. Il critico d’arte ha detto che l’ha conosciuta a Sanremo a proposito di una mostra d’arte. Poi non ha saputo più nulla di lei.

