Adriano Celentano, bomba di Ornella Muti: "Si sentiva solo perché Claudia Mori stava da un altro", si capiscono molte cose

07 ottobre 2020 a

a

a

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli sono state ospiti ad Ogni Mattina su TV8. Hanno aperto la porta della loro casa ai due conduttori: Adriana Volpe e Daniele Piervincenzi. Naike, parlando della relazione tra la Muti e Adriano Celentano svelata da quest'ultimo dopo tanti anni, ha chiesto alla madre: “Perché Adriano Celentano secondo te si sentiva così solo?” La Muti ha risposto: “Perché lei (Claudia Mori, ndr) stava da qualcun altro, o almeno così dicevano”.

Muti-Rivelli, clicca qui per vedere il video

Naike Rivelli ha poi detto la sua sulla liason: “È successa questa cosa con mamma perché evidentemente nella famiglia Celentano non erano così felici.” “Ero in crisi con mio marito, ci tengo a dirlo perché non voglio passasse per una… visto che è stato un uomo molto importante nella mia vita”, ha replicato la Muti. "Entrambi avrebbero dovuto portare questo segreto nella tomba. Da quello che ricordo io ad un certo punto a me è stato detto che non era la cosa giusta e mamma se n’è andata a gambe levate. Non hai avuto conferma, adesso la conferma è arrivata da parte del signor Celentano e la signora Claudia Mori perché mamma non avrebbe mai aperto bocca… Noi stiamo solo mettendo i puntini sulle i”, ha concluso infine la Rivelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.