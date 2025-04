Il David di Donatello glorifica Ornella Muti

«Sono molto felice e onorata». La divina attrice italiana Ornella Muti riceverà il David Speciale nel corso della 70 edizione dei Premi David di Donatello. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 7 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell’edizione 2025 è affidata all’attrice Elena Sofia Ricci e alla pop star internazionale Mika. La serata sarà in diretta anche su Rai Radio2 - con la conduzione di Carolina Di Domenico - e sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay.

«Siamo particolarmente felici di assegnare il David Speciale a Ornella Muti, al secolo Francesca Romana Rivelli, attrice e diva capace di attraversare il miglior cinema italiano e arrivare al successo internazionale - ha dichiarato Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano - Fin dall’esordio con La moglie più bella, ispirato alla vicenda di Franca Viola, simbolo della crescita civile dell’Italia del secondo Dopoguerra, la sua filmografia si compone di film e veri capolavori capaci di sondare in modo poetico e talvolta spregiudicato il mondo femminile e la società italiana, da Romanzo popolare a L’ultima donna, da Storie di ordinaria follia a Io e mia sorella, senza dimenticare la complicità con registe come Asia Argento e Francesca Archibugi. I suoi sono sicuramente gli occhi più intensi del cinema nostrano. Protagonista di assoluta bellezza, ha regalato vivacità e ironia alla commedia più popolare in coppia con Adriano Celentano del quale, di recente, ha rivelato alcuni dettagli del loro rapporto molto stretto. Il Bisbetico domato e Innamorato Pazzo, sono alcuni dei film in cui hanno recitato insieme: la chimica tra loro due era palpabile.

Nella sua multiforme carriera, italiana e internazionale, Ornella Muti ha recitato con nomi del calibro di Alan Delon, Sylverster Stallone, Timothy Dalton (ex James Bond). Nel 2022 ha co-condotto una serata di Sanremo con Amadeus. Ma non fu un’esperienza indimenticabile, anzi: «Per Chiara Ferragni milioni di prove, io Amadeus l'ho visto un secondo», ha detto dell’ex direttore artistico della kermesse. È un talento leggero e mai presuntuoso, eppure capace di interpretazioni memorabili per Ettore Scola, Francesco Rosi, Francesco Maselli e Paolo Virzì. Il premio Speciale David di Donatello intende così riconoscere una carriera prestigiosa e versatile che non ha mai dimenticato di mettere in primo piano i valori della vita e dell’empatia». Tra i riconoscimenti già annunciati della 70 edizione dei Premi David di Donatello, il David dello Spettatore a Diamanti di Ferzan Ozpetek (ingiustamente snobbato alle nomination) e il David come Miglior Film Internazionale ad Anora di Sean Baker, film indipendente che ha vinto quasi tutto agli ultimi Academy Awards.