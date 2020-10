Chi vuol essere milionario, tensione pura per Gerry Scotti: le voci a Mediaset, poco prima della puntata

07 ottobre 2020 a

Una serata chiave, decisiva, di pura tensione per Gerry Scotti. Oggi, mercoledì 7 ottobre, torna su Canale 5 il programma Chi vuol essere milionario?, in piena crisi da share. Già, lo storico programma infatti nell'ultima emissione si è fermato poco sopra l'11 per cento, un risultato negativo che non ha precedenti nella storia del format. Il milionario, infatti, viene sistematicamente battuto dalla fiction proposta da Rai 1, Nero a Metà. Appuntamento, insomma, importante, decisivo per Gerry Scotti, chiamato a tentare il "riscatto" negli ascolti. Missione difficile, anzi difficilissima, ma se c'è qualcuno in grado di portarla a termine è proprio lui, il mitico Gerry Scotti. Appuntamento, insomma, a questa sera.

