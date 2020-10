Enrico Mentana, il direttore del Tg La7 intervista Lucia Azzolina con la mascherina

07 ottobre 2020 a

Enrico Mentana, come da nuove disposizioni per gli ambienti chiusi, intervista con la mascherina la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina: "Le regole per la scuola non cambiano, gli studenti seduti al banco possono abbassare le mascherine", Il giornalista ha chiesto al ministro la situazione delle scuole italiane dopo quasi un mese dall'inizio delle lezioni.

La Azzolina, anche lei con la mascherina, ha parlato anche del nuovo dpcm e delle critiche del sindacato al concorso per i nuovi insegnanti: "Le famiglie ci chiedono insegnanti preparati, gli stessi docenti ci chiedono di fare il concorso. Altrimenti non ci lamentiamo quando i dati ci dicono che i nostri studenti hanno tante difficoltà nelle competenze".

