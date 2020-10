Sondaggio di Swg per Enrico Mentana, la Lega cresce ancora: i numeri con cui allontana il Pd

05 ottobre 2020 a

Più puntuale che mai, nella giornata di lunedì 5 ottobre, arrivano le rilevazioni di Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. In questo inizio settimana sia la Lega che Pd e Forza Italia guadagnano punti. Il partito di Matteo Salvini, rispetto a sette giorni fa, registra un punto percentuale in più raggiungendo il 24,8 per cento. Una scalata che posiziona il Carroccio ancora una volta al primo posto. Impossibile infatti per il Partito democratico raggiungerlo: il suo +0,7 lo posiziona al secondo posto con un 20,8 per cento.

A seguire ancora lei, Giorgia Meloni. Questa volta Fratelli d'Italia rimane invariato nell'indice di gradimento, stabile al 15,8. Cala, e di tanto (-0,8), il Movimento 5 Stelle. Le lotte interne alla forza politica di Beppe Grillo non pagano e fanno sprofondare i pentastellati al 15,1. Silvio Berlusconi, nonostante il coronavirus, non si arrende. Gli azzurri vantano un aumento del +0,2 che porta Forza Italia al 6 per cento. Va male invece per Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi. Entrambi calano rispettivamente del -0,1 (3,3) e del -0,2 (2,8). Stessa sorte per +Europa che tocca quota del 2 per cento con un calo del -0,1.

