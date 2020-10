La vita in diretta, "la situazione è sfuggita di mano": gelo su Rai 1, Alberto Matano liquida Milly Carlucci

08 ottobre 2020 a

a

a

Siamo a La vita in diretta, regno di Alberto Matano su Rai 1, la puntata è quella di giovedì 8 ottobre. È previsto un collegamento col Foro Italico di Roma, dove si svolgono le prove di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci. Ma quel collegamento, che arriva dopo una lunga attesa, dura pochissimi secondi. Già, perché poco dopo che la Carlucci prende la parola, Matano è costretto a interromperla: "Mi fanno dei gesti incredibili. Devo lanciare la pubblicità. Oggi la situazione mi sfuggita di mano", ha confessato il conduttore. "Buone prove, ci vediamo sabato sera", ha aggiunto Matano liquidando la Carlucci. Dunque, pubblicità. Per inciso, nella puntata del prossimo sabato, Matano sarà ospite in veste di custode del tesoretto.

Ballando con le Stelle, telefonata di Milly Carlucci: "C'è una novità...", clamoroso a Storie Italiane

Bacio lesbo tra Elisa Isoardi e Rosalinda Celentano a Ballando, spunta una foto pazzesca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.