Striscia la Notizia, volano stracci con Tale e Quale Show: "Non è vero", quella pesantissima accusa

09 ottobre 2020 a

Striscia la Notizia irrompe a sorpresa su uno dei concorrenti di Tale e Quale Show, il programma condotto su RaiUno da Carlo Conti. A finire nel mirino del tg satirico di Antonio Ricci è Francesco Paolantoni, che ogni venerdì si esibisce nelle varie imitazioni di look e voci dei cantanti famosi. I due conduttori di Striscia, Ficarra e Picone, hanno più volte dato la notizia del suo compleanno invitando tutti a fargli gli auguri, ma in realtà l’attore napoletano è nato a marzo. E allora sui social ha deciso di sbottare, anche se in maniera ironica: “Striscia ha dato la notizia del mio compleanno ed io vi ringrazio per gli auguri ma non è vero, non so perché mi fanno questo scherzo”. In realtà Paolantoni ha un rapporto stretto con Ficarra e Picone, avendo recitato in alcuni film diretti e interpretati proprio dai conduttori di Striscia.

