Storie Italiane, la bomba di Wilma Goich spiazza Eleonora Daniele: "Un brano insieme a Bob Sinclar"

Francesco Fredella 09 ottobre 2020 a

Dimenticate I Vianella. Bye bye stornelli romani. Adesso Wilma Goich, amata da tutta Italia, sta per iniziare una nuova avventura professionale: la bomba la sgancia a Storie Italiane. “C’è un progetto di cui non posso ancora parlare. Ma è molto forte. Sarà un brano, non posso dire altro”, sorride in studio Wilma dopo l’indiscrezione lanciata da Eleonora Daniele in diretta. Sembra, infatti, che Bob Sinclar abbia contattato Wilma. Nelle prossime settimane sarà perfezionata la collaborazione musicale. In ballo c’è una cover che ha già tutto il sapore del tormentone invernale. Tenetevi forte. In studio dalla Daniele l’ex moglie di Vianello potrebbe virare strizzando l’occhio alle nuove generazioni.

