Patrizia De Blanck gela Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip: "Adua e Morra? Non me ne frega nulla"

Francesco Fredella 10 ottobre 2020

a

a

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono chiamati a rispondere davanti al pubblico del Grande Fratello Vip delle loro dichiarazioni delle ultime settimane. Lei dice che Morra, protagonista si una storia inventata tra loro, sia gay. Poi nega. Chiede scusa. Ma lo scontro avviene in diretta. "Abbiamo avuto un approccio, sesso no. Siamo andati vicinissimo", tuona Massimiliano. Stupore in studio. "Raccontaci di più", chiede la Elia. Poi lui conferma che si è trattato di preliminari. La risposta di Adua è di fuoco: "Stiamo scherzando?". Sbotta totalmente perché secondo la Del Vesco non sarebbe mai accaduto nulla.

"C’è stato un periodo in cui mi contattava sempre", dice riferendosi a Massimiliano. E i conti non tornano, la Rete s’interroga: "Come fa ad essere gay se l’avrebbe cercata di continuo in passato con messaggi e chiamate?". Mistero. Adua sembra là protagonisti della nuova soap targata Signorini: Il Segreto 3. Ma in questo caso i segreti sembrano troppi. E le bugie volano. Troppi pezzi da mettere insieme. A chiudere il cerchio ci pensa la saggia contessa Patrizia De Blanck: "A me non frega nulla di tutta questa storia". Signorini senza fiato.

