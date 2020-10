Coronavirus, Massimo Galli contro Flavio Briatore: "Imprenditori come lui hanno contribuito a essere meno attenti"

10 ottobre 2020 a

Dopo Nicola Porro anche Flavio Briatore finisce nel mirino di Massimo Galli. Il motivo è come sempre il coronavirus. Secondo il responsabile di Infettivologia dell'ospedale Sacco di Milano "la virulenza del Covid non è diminuita, ma dipende dall'individuo". A mettere il dito nella piaga, nel programma sul Nove Accordi&Disaccordi, un video che mostra Flavio Briatore, reduce dall’esperienza al San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato a causa del virus, dire di aver sofferto molto di più in occasione di una polmonite avuta l’anno precedente.

“Cerchiamo - ha poi proseguito Galli ai conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi - di capire che le generalizzazioni vanno bene per un certo tipo di imprenditori, che magari hanno contribuito anche ad essere meno attenti – ha specificato il direttore della Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano – ma non vanno bene per il virus”.

