GF Vip, crollano gli ascolti: "Noiosi, puntata morta", Tommaso Zorzi asfalta Alfonso Signorini e gli autori

“Bisogna alzare un po’ l’asticella perché stiamo diventando noiosi, anche la puntata di oggi era morta”. Tommaso Zorzi sta portando il Grande Fratello Vip sulle sue spalle, nonostante Alfonso Signorini e gli autori provino in tutti i modi a "sabotarlo" prendendo tutte le decisioni avverse al pubblico più affezionato. La gestione terrificante del caso di Franceska Pepe ha generato una shitstorm sui social del reality di Canale 5, che infatti è passato dal 20% della puntata di lunedì al 16% di venerdì. Non solo il GF Vip ha perso mezzo milione di spettatori e quattro punti di share in una botta sola, ma è stato anche umiliato nel confronto diretto con Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Il tutto avendo tra le mani un jolly clamoroso che rispondeva al nome di Franceska Pepe: giocato malissimo, visto che la soap opera tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra è la dinamica che meno interessa il pubblico vero del GF Vip, sottostimato cerebralmente dagli autori che continua a propinare storielle da quattro soldi. Dall’interno della casa Zorzi e Stefania Orlando hanno perfettamente capito che per la piega presa dall’ultima puntata il pubblico ha iniziato a darsi alla macchia: “Io non posso pensare che si parli solamente di questa roba (riferendosi ad Adua-Massimiliano), sta diventando una croce”. Chissà se le sue parole fungeranno da sveglia al GF Vip, che rischia un clamoroso boomerang con il prolungamento di questa edizione fino al 2021.

