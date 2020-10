Verissimo, Silvia Toffanin spiazzata da Can Yaman: “Italiano impeccabile”, la passione nascosta

10 ottobre 2020 a

E venne il giorno della tanto attesa intervista di Can Yaman a Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale 5. Si prevede un boom di ascolti grazie alla presenza in studio dell’attore turco che è diventato famoso in Italia grazie al successo di DayDreamer, la fiction che va in onda su Canale 5. Yaman ha sorpreso la Toffanin con il suo italiano impeccabile: “Ho sempre avuto una passione per le lingue, soprattutto per l’italiano, desideravo fare un liceo italiano a Istanbul”. Tuttavia ciò non è stato possibile a causa delle condizioni economiche difficili della sua famiglia: infatti la svolta è arrivata quando ha vinto una borsa di studio. “Mi ha salvato la vita”, ha raccontato commosso l’attore turco, che ha poi parlato del legame speciale creato con Demet Ozdemir, la compagna di set: “È molto importante per me, mi ha insegnato molto. Il mio modo di recitare con lei è stato naturale e questo è stato reciproco”.

