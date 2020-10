Tommaso Zorzi al GF Vip: "Una maschera di sangue", il pestaggio brutale dell'ex fidanzato

10 ottobre 2020 a

Tommaso Zorzi si è confessato a cuore aperto davanti a Stefania Orlando, regalando al Grande Fratello Vip una storia forte da approfondire. D’altronde il reality di Canale 5 ha bisogno come il pane di approfondire nuove dinamiche e scavare nel passato dei concorrenti più seguiti: dopo la rivelazione di Maria Teresa Ruta (che ha parlato di un tentato stupro subito a 20 anni), è toccato a Zorzi ricordare un episodio molto doloroso della sua giovane vita. Chiacchierando con la Orlando, è venuto fuori che Tommaso è stato vittima di violenza da parte di un suo ex fidanzato: “Per me è stato traumatico, in più per la società è diverso se capita ad un uomo o ad una donna, nel mio caso è ancora più difficile parlarne. Ho rimosso l’accaduto per proteggermi, ma ricordo che ero con tutti i suoi amici e nessuno faceva niente. Era in azione e nessuno ha fermato nulla. I taxi non mi caricavano perché ero una maschera di sangue. Ho chiamato l’autista di una mia amica, che tra l’altro era a New York, io ero rimasto solo e insanguinato”. Un episodio che sembra averlo segnato parecchio e che ha raccontato trattenendo a fatica le lacrime.

