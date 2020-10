Tu si que vales, Gerry Scotti: "Una brutta notizia, è venuto a mancare un amico". Gelo in studio

11 ottobre 2020 a

Una scena a dir poco surreale è andata in onda a Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In apertura di puntata non poteva mancare uno degli imperdibili siparietti in cui la padrona di casa ha coinvolto ovviamente Sabrina Ferilli, ma anche Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Quest’ultimo però stavolta è stato più la vittima che uno dei complici: la De Filippi si è presentata alla guida di un carro funebre con a fianco la Ferilli, mentre Zerbi era disteso nella cassa da morto. Scotti si è invece occupato del triste annuncio: “Amici telespettatori, dobbiamo darvi una notizia brutta che avremmo voluto darvi prima. È venuto a mancare un amico di tutti noi ovvero Rudy Zerbi”. Poi Maria ha fatto partire una musica allegra e il tutto si è concluso con la battuta di Gerry: “Rudy, nessuno di noi ti ha voluto bene”. E infatti Zerbi ha finto di essere risentito: “Neanche uno che piange. Maledetti, siete proprio degli amici”.

