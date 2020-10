Tu si que vales, Maria De Filippi: “Se cade, muore”, dramma sfiorato per il concorrente senza protezione

04 ottobre 2020 a

“Sarebbe meglio di no. Se cade, muore”. Maria De Filippi senza giri di parole mostra tutta la sua preoccupazione a Tu si que vales per un concorrente che ha spiazzato tutti con la sua capacità di fare il giro dello studio su un monociclo alto 8 metri. Un’esibizione davvero interessante, oltre che da tachicardia per chi la guarda. Tutta la giuria è infatti rimasta molto impressionata dalla pericolosità del numero allestito. Anche Teo Mammucari è stato dello stesso avviso della De Filippi: “Se casca si spacca tutto”. Ma dopo aver concluso lo show con successo, il concorrente ha ricevuto tanti complimenti sia per la bravura che per la presenza scenica. “Sono stato veramente male”, è stato il commento di Rudy Zerbi, il linea con quello di Belen Rodriguez: “Ho avuto paura, non ha alcuna protezione”.

