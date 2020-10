Tu si que vales, "voglio sotterrarmi": Rudy Zerbi sbrocca per il verdetto, con la giuria finisce in rissa

04 ottobre 2020 a

A Tu si que vales - lo show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - non mancano mai concorrenti dalle grandi qualità atletiche. Nelle scorse puntate un professionista aveva convinto tutti i giudici - tranne Rudy Zerbi - con un numero impressionante con una ruota ad alta quota. Ieri sera si è ripresentato proponendo un’altra esibizione ad un’altezza vertiginosa in cima ad un’asta. “Ora gli dico che preferivo la ruota”, ha scherzato Zerbi che ha ammesso l’errore di giudizio dopo aver visto il concorrente dondolare nel vuoto senza alcun tipo di protezione. “Voglio sotterrarmi”, ha dichiarato Rudy quando ha scoperto che l’esibizione non aveva raggiunto il 100% di gradimento tra la giuria popolare, ovvero la soglia necessaria per permettere ad un concorrente di andare direttamente in finale.

“Se cade, muore”. Maria De Filippi, dramma sfiorato a Tu si que vales: “senza protezione”, concorrente fuori di testa

