Italia Sì, Marco Liorni blocca il signor Miro: "Non può!". L'appello a Mattarella, imbarazzo in diretta

Imprevisto in diretta a Italia Sì, il programma del sabato pomeriggio condotto su Raiuno da Marco Liorni. Sul podio sale il signor Miro, proprietario e gestore di un bar vicino al Quirinale e nel quale il presidente Sergio Mattarella era solito fare colazione quando ancora era "solo" giudice della Corte Costituzionale. Da quando è al Colle, il Capo dello Stato è rimasto fedele al caffè di Miro ma non potendo più recarsi di persona, è costretto a mandare alcuni commessi a ritirarlo.

Per questo Miro, in studio da Liorni, si appella direttamente alle più alte autorità chiedendo il permesso di poter portare di persona il caffè al suo illustre cliente. Quando l'ospite ha iniziato però a nominare i nomi di diverse marche famose e altre attività commerciali romane, Liorni l'ha dovuto interrompere in tutta fretta: "Signor Miro, non possiamo!". "Piccolo spazio pubblicitario", ha poi scherzato il conduttore, definendo Miro "di una simpatia unica".

