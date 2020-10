Ballando con le stelle, la nuova classifica è un massacro: chi rischia l'eliminazione "a furor di giuria"

Francesco Fredella 11 ottobre 2020 a

Classifica di fuoco. E Costantino Della Gherardesca adesso potrebbe tremare per davvero. Dopo il fortino di punti, conquistato la scorsa settimana grazie ai voti di Matano, ora tutto cambia. Questa settimana quel bottino di punti è andato nelle mani di Alessandra Mussolini, tornata in pista dopo una brutta caduta che è costata abbastanza in questi giorni. Ora sembra che il peggio sia passato.

Nessun eliminato dopo la puntata di ieri sera. Ma sono in zona rossa, a rischio eliminazione, due coppie: Costantino della Gherardesca - Sara Di Vaira e Antonio Catalani - Tove Villfor. Milly Carlucci annuncerà sabato prossimo scoprireremo chi abbandonerà lo show del sabato sera. Antonio e Tove si troverebbero di fronte al terzo spareggio di stagione (ricordiamo che hanno battuto Barbara Bouchet -Stefano Oradei e poi Ninetto Davoli -Ornella Boccafoschi). Gherardesca riceve un vero due di picche dalla giuria. Una doccia gelata. Sembra che nessuno abbia gradito il suo ballo con tanto di travestimento floreale. Il risultato finale si saprà sabato 17 ottobre. Costantino vincerà? Aspettiamo. Intanto la classifica parla chiaro. Eccola.

1. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

2. Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina

3. Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann

4. Paolo Conticini e Veera Kinnunen

5. Gilles Rocca e Lucrezia Lando

6. Lina Sastri e Simone Di Pasquale

7. Tullio Solenghi e Maria Ermachkova

8. Vittoria Schisano e Marco De AngeliS

9. Alessandra Mussolini e Maykel Fonts

10. Antonio Catalani e Tove Villfor

11. Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira

