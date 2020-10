Verissimo, toccante sfogo di Lorella Cuccarini dopo la puntata: "Speriamo che il futuro...", ora che si fa?

12 ottobre 2020 a

Dopo l'ospitata a Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5, in cui ha picchiato durissimo contro l'ex collega Alberto Matano con cui conduceva La vita in diretta, Lorella Cuccarini dice ancora la sua su Instagram. Ringrazia tutti i suoi fan, i suoi followers: "Un ringraziamento speciale lo devo a tutti voi, che mi avete sempre supportata... sempre! Anche nei momenti più difficili", ha aggiunto. Dunque, un pensiero anche per la Toffanin: "Grazie per la persona che sei e per l'ospitalità". E ancora, la Cuccarini ha aggiunto: "Speriamo che il futuro CI riservi e VI riservi ancora tanti momenti di gioia", con "ci" e "vi" interamente in maiuscolo. Un riferimento, forse, al suo futuro professionale: ancora, infatti, non è chiaro cosa andrà a fare la Cuccarini dopo la difficile fine dalla sua parabola a La vita in diretta.

