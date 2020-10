È sempre mezzogiorno, "sono l'ospite peggiore": Antonella Clerici sorpresa da queste parole

12 ottobre 2020 a

Antonella Clerici è stata sorpresa a È sempre mezzogiorno da un intervento di Amadeus e Giovanna Civitillo, che hanno fatto irruzione durante la diretta su RaiUno per partecipare al primo gioco della puntata. Il conduttore di Sanremo e la moglie si sono prestati ad un simpatico siparietto che ha divertito il pubblico a casa: “Sono l’ospite peggiore che tu potessi avere”, ha dichiarato Amadeus. Il quale ha poi confessato che “non cucino, non so cucinare e non voglio farlo”. La moglie ha poi rivelato un retroscena: “Lui è tristissimo, mangia cose semplicissime”. La Clerici è rimasta colpita dalla complicità dei due e ha speso belle parole per loro: “Lo tieni benissimo tuo marito - ha detto rivolgendosi alla Civitillo - un conduttore così deve avere una serenità in famiglia e tu gliela dai, brava”.

È sempre mezzogiorno, Amedeus massacrato dalla moglie: "È tristissimo", gelo di Antonella Clerici

