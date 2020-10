Striscia la Notizia insegue Alberto Matano: “Lorella Cuccarini? Chiedetelo a mia madre”, volano stracci

12 ottobre 2020 a

Alberto Matano ha ricevuto il tapiro d’oro di Striscia la Notizia dopo le accuse pesanti di Lorella Cuccarini, con la quale ha condotto La Vita in Diretta su RaiUno. “Non ho nulla da dire a riguardo”, ha dichiarato il giornalista che è stato accusato dalla collega di averla pugnalata alle spalle. Dopo l'intervista rilasciata dalla Cuccarini a Silvia Toffanin a Verissimo, Matano ha rinunciato a difendersi davanti ai microfoni del tg satirico di Antonio Ricci, preferendo evitare di aggiungere altra carne al fuoco. “Io maschilista? Chiedetelo a mia madre”, si è limitato a dire il conduttore di RaiUno, che è poi stato incalzato da Valerio Staffelli sulle voci maliziose che dicono sia raccomandato da qualcuno molto in alto: “La storia professionale di ognuno parla per sé - è stata la replica - ognuno di noi ha delle conoscenze, ognuno di noi ha degli amici”.

