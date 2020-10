Non è l'Arena, “noto conduttore tv che compra 50 grammi di coca a settimana”: Buzzi da Giletti, la bomba che era sfuggita

12 ottobre 2020 a

L’altra sera a Non è l’Arena - la trasmissione condotta da Massimo Giletti su La7 - è stata sganciata una bomba pesantissima che però è sfuggita praticamente a tutti. Ma non a Dagospia, che ha ricevuto e pubblicato la lettera di un uomo che ha notato un dettaglio molto particolare emerso nel corso dell’intervista di Salvatore Buzzi. Quest’ultimo “tra le righe” ha parlato dei Ros dei carabinieri che avrebbero depositato in aula durante il processo Mafia capitale delle intercettazioni telefoniche “mutilate”: la parte tagliata riguardava un “notissimo anchorman televisivo che compra 50 grammi di cocaina a settimana”. L’avvocato di Buzzi ha aggiunto ulteriori dettagli: “Abbiamo recuperato l’intercettazione originale dove si fa nome e cognome dell’anchorman che i carabinieri hanno stranamente coperto invece di segnalare il nominativo, come prevede la legge, al prefetto e disporre, tra l’altro, il ritiro della patente di guida”. La richiesta del lettore a Dagospia è di provare a mettere le mani sulla trasmissione dell’intercettazione telefonica originale, in modo da scoprire chi è l’anchorman che sarebbe stato coperto dalle forze dell’ordine.

