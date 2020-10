Grande Fratello Vip, "buonasera a tutti": fa irruzione la nonnina di Barbara Palombelli, che disastro in regia

13 ottobre 2020 a

La diretta su Mediaset Extra del Grande Fratello Vip - il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - si è improvvisamente interrotta per lasciar spazio ad un’ospite di Stasera Italia. La signora Roberta era in attesa del collegamento con la trasmissione di Barbara Palombelli e intanto stava facendo delle prove audio: “Buonasera a tutti, buongiorno, ciao ciao”. Nulla di strano, se non fosse che tutto ciò è stato trasmesso in diretta al posto del GF Vip, suscitando grande ilarità tra i telespettatori del reality. Per diversi minuti l’inquadratura è rimasta fissa su questa signora e ogni tanto sono apparsi degli operatori che la istruivano su come posizionarsi, cosa fare e quando intervenire. A sua insaputa l’ospite di Stasera Italia è diventata famosissima prima ancora di andare in onda su Rete4: un'apparizione imprevista che non verrà dimenticata tanto in fretta dal popolo dei social.

