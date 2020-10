Striscia la Notizia, il disastro del dpcm Conte: ecco le risposte degli italiani, che imbarazzo per il premier

13 ottobre 2020 a

Come spiegare in modo plastico i disastri comunicativi del governo di Giuseppe Conte? Nessun problema, ci pensa Striscia la Notizia, con un servizio trasmesso nell'edizione del tg satirico in onda su Canale 5 martedì 13 ottobre. Il tema è l'ultimo dpcm varato dal governo per contenere l'emergenza coronavirus: sembra di essere tornati a marzo, quando dopo ogni decreto il caos regnava sovrano. Cosa si può e cosa non si può fare? Dove metto la mascherina? In quanti possiamo vederci a casa? Quest'ultimo l'argomento più discusso, il controverso limite alle feste. E queste domande, l'inviato di Striscia Andrea Rivera, le ha girate direttamente agli italiani. Insomma, ha interrogato le persone comuni (a Roma) per capire quanto avessero capito del dpcm. La risposta? Poco, quasi zero, ma la colpa non è certo loro...

Striscia, caos totale per il dpcm di Conte: il servizio

