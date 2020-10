È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici scopre la morte di De Laurentiis durante la pubblicità: strazio su Rai 1

14 ottobre 2020 a

Addio a Gianfranco De Laurentiis, il volto dello sport in Rai, un uomo che ha fatto la storia di Viale Mazzini. Un uomo legato a doppio filo ad Antonella Clerici. E la Clerici ha appreso della morte di De Laurentiis nel corso di una pubblicità di È sempre mezzogiorno, il programma che conduce su Rai 1. Ovvia la commozione al rientro della pubblicità della conduttrice. "Oggi mi sentivo strana, ho iniziato la trasmissione con un malessere, non sapevo cosa fosse - ha premesso con occhi lucidi -. Ora durante la pubblicità mi hanno detto che è morto il mio amico di sempre De Laurentiis. La prima persona che ho conosciuto da ragazzina quando sono arrivata a Roma da ragazzina a fare Dribbling per il mondiale di calcio nel 1990. Mi ha adottato nella sua famiglia, Mirella e i suoi figli, sono cresciuta praticamente con loro. Ho fatto tutte le più grandi trasmissioni sportive, per me era un mentore, con Maurizio Vallone facevamo un trio incredibile - ricorda -. Immagino la sua sofferenza e quella di tutta Rai Sport: ha fatto la storia dello sport e per me era un papà. Sono senza parole. La vita passa attraverso di noi, è un periodo in cui non c'è mai una buona notizia", conclude una toccata Antonella Clerici.

