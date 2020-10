Name that tune, Morgan sbaglia il titolo della canzone? Glielo fanno notare e perde la testa: urla e stop al quiz

14 ottobre 2020 a

Ancora una volta, Morgan va in tv e perde la testa. Non c'entrano però né Bugo né il Festival di Sanremo. Siamo infatti a Name that tune-Indovina la canzone, il programma condotto da Enrico Papi su Tv8. Morgan doveva indovinare La canzone di Marinella, il capolavoro di Fabrizio De Andrè, riconosciuta dopo poche note ma "ribattezzata" La storia di Marinella. Dunque, Papi ha segnalato l'errore, e il cantante inizia a protestare, prima con calma e poi con maggiore veemenza: "Eh ma la dicitura non si sa, da qualche parte c’è scritto Canzone, altri dicono Marinella, tu lo dici adesso perché è facile, te l’hanno scritto, se te l’avessi chiesto avresti detto: La ballata di Marinella [...] Questo lo sanno gli archivi della SIAE. Conosco il testo a memoria eh, voglio dire...", ha rimarcato.

Papi, apparentemente divertito, ha provato a proseguire con la gara, Morgan però glielo ha impedito, sotto gli occhi basiti degli altri concorrenti, tra cui Elettra Lamborghini che era al suo fianco. E Morgan a quel punto ha sbroccato di brutto: "E’ una cosa ingiusta! Nonostante io conosca a menadito questa canzone, non è probabile che io non abbia indovinato la canzone. E’ un fatto della dicitura del testo. [...] Ma io dico, sono tre le canzoni che hanno questo problema nella storia della musica, la prima è Volare o Nel Blu dipinto di Blu… No, ma io dico, perché dovete andare a metterci sti pezzi? Ma chi lo sa La canzone di Marinella? Tutti avrebbero detto Marinella, ha concluso. Papi gli ha ricordato che il regolamento parla chiaro e che bisogna dire il titolo esatto. Ma niente da fare: "Sai cos’è? Che io conosco il testo a memoria, ma non solo di quella, di tutte le canzoni di De Andrè, per cui scusami, cosa stiamo facendo?", ha aggiunto Morgan. Solita sbroccata.

