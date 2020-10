Coronavirus, "questa sera lockdown in Francia": lo scoop a L'aria che tira di Myrta Merlino

14 ottobre 2020 a

a

a

“Vi offro un piccolo scoop, mi risulta che stasera Emmanuel Macron con ogni probabilità annuncerà il lockdown per la Francia”. Così Dino Giarrusso ha spiazzato Myrta Merlino in diretta a L’aria che tira su La7. Parlando della pandemia di coronavirus che sta tornando a farsi sentire anche in Italia, il parlamentare europeo del M5s ha difeso le misure previste dal nuovo Dpcm firmato da Giuseppe Conte e ha chiesto di avere fiducia in questo governo: “Siamo considerati in Europa e nel mondo come il Paese che ha affrontato meglio la pandemia. Vedo un signore che scuote la testa, ha ragione a farlo ma gli vorrei fare presente che in Olanda da ieri sono chiusi tutti i bar e i ristoranti, in Belgio dove mi trovo al momento c’è una situazione terrificante, mentre in Francia presto potrebbe essere proclamato il lockdown nazionale. Questo - ha aggiungo Giarrusso - non significa che questo signore non ha diritto ad essere preoccupato, però attenzione perché il governo vuole evitare che fra due mesi si arrivi ad un numero di malati troppo grande costringendoci a chiudere tutto”.

"Nell'ordine delle cose": la data (imminente) del prossimo lockdown, garantisce Crisanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.