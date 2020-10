Grande Fratello Vip, bomba Franceska Pepe: "Soldi, come faceva a vivere così?, un pesantissimo sospetto

Francesco Fredella 14 ottobre 2020 a

a

a

Stavolta parla l’ex. E cala il gelo. Contro Franceska Pepe - recentemente eliminata dal Grande Fratello Vip, reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - spunta Gianluigi Tumoletti, che è stato fidanzato con l’ex gieffina dal 2013 al 2016. “Francesca mi ha fatto soffrire. Non vivevamo insieme, ma siamo stati fidanzati a lungo. In quel periodo facevo il cameriere. Oggi il manager in una discoteca”, tuona Gianluigi. “Abbiamo parlato di quello che è accaduto nella casa, ma non del nostro rapporto appena è uscita dal Grande Fratello vip.”

"Perché Franceska Pepe è stata mollata". Signorini, retroscena imbarazzante: il disastro a Dubai

Po sgancia la bomba: “Viveva con gioielli, scarpe e borse costosissime. Non ho mai capito come facesse a condurre una vita così lussuosa. Io lavoravo come cameriere e certamente non potevo permettermi regali o altri. Spariva per lunghi periodo. Insomma per lei ho sofferto molto”.

Menzogna in bagno, Maria Teresa Ruta massacrata da Matilde Brandi: rissa al Gf Vip

Intanto, nelle scorse ore Signorini ha parlato di un ex - imprenditore di professione a Dubai - che l’avrebbe mollata perché spendeva molto. Due indizi, in questo caso, potrebbero fare una prova. E’ a stessa situazione vissuta da Gianluigi? A quanto pare sì. Ma quando gli chiediamo se volesse in qualche modo tornare con la Pepe arriva la risposta secca. “Mai. Non ci penso. Certo è bellissima, ma non è affatto la donna per me. Intendo di testa...”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.