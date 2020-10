Otto e Mezzo, Lilli Gruber a Massimo Galli: "Sentito cos'ha detto Lucia Azzolina sulla scuola?", "dovrà ripensarci"

14 ottobre 2020 a

“Professore, ha sentito cosa ha detto la ministra Lucia Azzolina? Se l’idea per qualcuno è chiudere le scuole e lasciare tutti a casa, la risposta è no”. Così Lilli Gruber si è rivolta a Massimo Galli, l’ospite invitato in collegamento a Otto e Mezzo su La7 per parlare dell’emergenza coronavirus. “Dovrà ripensarci”, è stata la risposta secca del direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. “Credo che sia il caso di capire che certe cose non ce le possiamo permettere più - ha spiegato Galli - se tra quindici giorni le cose saranno andate male, avremo lockdown parziali. Qualche correttivo in più verosimilmente è da considerare: non possiamo permettersi di avere i trasporti sovraffollati. Se non puoi dilatarli, allora bisogna ridurre l’utenza per quel che è possibile facendo scelte in termini di intensificazione dello smart working e di studenti portati a frequentare solo nella metà del totale con l’altra metà che a quindicine alternate sta in didattica a distanza”.

