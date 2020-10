Ballando con le stelle, "non pensavo fosse così": effetto-Elisa Isoardi, Todaro ha perso la testa?

15 ottobre 2020 a

Vi ricordate Raimondo Todaro e Francesca Tocca? Un matrimonio finito. Entrambi ballerini, belli e televisivamente perfetti. La loro rottura è stata un fulmine a ciel sereno. Ora, però, Todaro (che sembrerebbe preso dall’amicizia con Elisa Isoardi) rompe il silenzio. “Francesca è stata fondamentale per me. E’ la dimostrazione che quando dico che tra noi il sentimento si è solo trasformato, è la verità”, racconta a Novella2000. A proposito di Elisa, che ha conosciuto a Ballando con le stelle - il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 -, Todaro mette le cose in chiaro: “Non pensavo fosse così dolce”. Insomma, sembrano esserci tutti gli ingredienti per un buon inizio. Forse una storia che già appassiona tutti. Meglio andate coi piedi di piombo per adesso.

