Chi l'ha visto, la Federica Sciarelli che non ti aspetti: "Quello vip?", la battuta con la madre a cui è sparito un figlio

15 ottobre 2020 a

a

a

La Federica Sciarelli che non ti aspetti, nella puntata di Chi l'ha visto? in onda su Rai 3 mercoledì 14 ottobre. La conduttrice, insieme alla mamma di Luigi Celentano, alais Giggio WiFi, hanno infatti strappato un sorriso ai telespettatori. La madre di Giggino si è mostrata ottimista per una segnalazione arrivata da Novara sul figlio, dunque ha scherzato che per la popolarità ottenuta partecipando a Chi l'ha visto?, ora sarebbe pronta per il Grande Fratello Vip. E la Sciarelli ha commentato: "Hai detto che saresti andata al Grande Fratello, ma quello vip o non vip?". E Fulvia: "Se continuano a parlare di me, mi fanno diventare popolare". A chiudere il siparietto ci pensa la Sciarelli: "Fulvia mi fa morire dal ridere, ha detto che anziché la top model, potrebbe fare la tap model", ha concluso.

"Agata sta in cantina". Scomparsa 8 anni fa, clamoroso a Chi l'ha visto: la famiglia ritira la denuncia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.