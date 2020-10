È sempre mezzogiorno, Selvaggia Lucarelli zittisce il fidanzato: "Bravo, ma non lo fare". La dura legge in diretta tv

15 ottobre 2020 a

Una Selvaggia Lucarelli sempre tagliente, anche a È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Già, perché nel corso della puntata del 14 ottobre ha fatto "incursione" proprio Selvaggia, mentre il suo fidanzato, Lorenzo Biagiarelli, era intento a preparare la sua ricetta con la Clerici. E spiegava che Selvaggia lo accusa di essere incapace di trovare il fondotinta giusto e di essere stato "bandito" dalla stanza delle scarpe. Dunque, ha replicato: "Lei è bandita dalla cucina perché sconvolge i miei piccoli equilibri, do per scontato che lei sta per creare macelli". A quel punto la Lucarelli ha ammesso che in casa ci sono regole ben precise. Quindi, ecco la battuta di Biagiarelli, che ha affermato: "Io ti amo e voglio bene ad Antonella". A quel punto la Lucarelli lo ha riprso: "Meno male, non ti confondere però". Riportato subito all'ordine, a tempo record.

