Vita in diretta, Marco Baldini e la tremenda gaffe su Tiziano Ferro: "Ora capisco perché...". Il gelo di Matano

Tremenda gaffe di Marco Baldini a La vita in diretta: la sua battuta(ccia) su Tiziano Ferro fa calare il gelo in studio. Il popolare cantante di Latina ha ammesso di aver vissuto momenti drammatici a causa della sua dipendenza dall'alcol, arrivando a pensare addirittura al suicidio.

Nel salotto di Raiuno si parla della sua dolorosa vicenda personale e il popolare conduttore radiofonico, ex spalla storica di Fiorello, si è lanciato in un commento un po' fuori luogo: "Adesso capisco cose voleva dire con Rosso Relativo!". Il nesso tra il vino e il primo grande successo di Ferro cade nel vuoto. Accortosi della figuraccia, è Baldini stesso a correre ai ripari: "Volevo sdrammatizzare". Ma il padrone di casa Alberto Matano lo fulmina: "Non ho colto, non l'ho capita". E Baldini si fa serio: "Anche io ho avuto una dipendenza, ne sono uscito e capisco quello che ha passato".

