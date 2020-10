Grande Fratello Vip, volano sedie: "Francesco Oppini squalificato?", lo scherzo finisce in tragedia

16 ottobre 2020 a

Stasera, venerdì 16 ottobre, andrà in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E chissà che quest’ultimo non sia costretto a comunicare un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Il mondo dei social è in subbuglio per uno scherzo finito male tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: il primo ha fatto credere al secondo di essere innamorato di lui. Il figlio di Alba Parietti ha reagito male lanciandogli una sedia, ma paradossalmente si è arrabbiato ancora di più dopo aver scoperto che si trattava di uno scherzo. Saranno presi provvedimenti? Oppini ha confessato a Enock Barwuah che in confessionale gli autori gli hanno detto che è passato dalla parte del torto per aver tirato la sedia a Zorzi. Il quale ha finto di piangere in camera con la complicità di Maria Teresa Ruta, mentre Oppini ha avuto una reazione eccessiva: una squalifica però sembra fuori discussione, Signorini si limiterà ad una ramanzina?

