Grande Fratello Vip, "con te lo farei ovunque": raptus-Pretelli, occhio alla reazione di Elisabetta Gregoraci

Francesco Fredella 17 ottobre 2020 a

“Mi fa impazzire il suo sguardo”, dice Pierpaolo Pretelli nel faccia a faccia con Elisabetta Gregoraci.Passione incontenibile, al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. I due, che flirtano ormai da settimane, si lasciando andare. Si confessano. Ed inizia con quella frase sullo "sguardo" un’intervista doppia pepatissima. La Gregoraci da parte sua non si sottrae. E dice: “Ero naturale durante il ballo”. Scoppia il gossip. Pretelli vuole arrivare al sodo con l’ex di Flavio Briatore, lo vuole da tempo, ci prova ma non ci riesce. “Qui dentro gli do poche chances. Un futuro? Non so”, continua. Pretelli è innamorato. “Non prendo sonno facilmente. La notte vorrei stringerla. Ma non si può”, racconta Pretelli. Poi sgancia la bomba: “Con lei farei l’amore ovunque”. Già, sesso da tutte le parti. Confessato come se nulla fosse in favor di telecamera.

