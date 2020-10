Domenica In, Mara Venier e il caso Yari Carrisi: dopo la condanna per morte augurata alla d'Urso arriva la mamma Romina Power

17 ottobre 2020 a

a

a

Martedì 20 ottobre Mara Venier compirà settant’anni, ma intanto ha festeggerà in anticipo su RaiUno con una nuova puntata di Domenica In. E infatti dalle anticipazioni risulta che ci sarà una sorpresa dell’amica di Romina Power, che torna nella trasmissione regina della domenica a distanza di circa un mese da quando era apparsa per l’esordio stagionale. In quel caso l’ospitata per la verità si rivelò un mezzo flop, ma nell’ultima settimana gli ascolti sono cresciuti: e poi adesso l’ex moglie di Al Bano potrebbe avere qualcosa di nuovo di cui parlare, visto che il figlio Yari Carrisi è stato condannato per aver augurato la morte a Barbara d’Urso, ledendo la sua reputazione e il suo onore tramite l’utilizzo dei social. Ma non è finita qui perché dopo l’intervista con Maria De Filippi la Venier avrà un’altra big della televisione italiana con cui conversare: si tratta di Antonella Clerici, tornata su RaiUno con È sempre mezzogiorno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.