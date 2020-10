Mattino 5, "il famoso politico di sinistra che ci prova con l'autrice e chiede sue foto. E lei...": clamorosa bomba di gossip

18 ottobre 2020 a

a

a

Un succoso gossip, rilanciato sulle pagine de Il Tempo. Si parla di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. O meglio, si parla di "una ottima autrice nel politico" che lavora al programma, "grazie anche a lei, i dati sono schizzati verso l'alto". Una donna che avrebbe una "spiccata avvenenza", tanto che, assicura il quotidiano capitolino, "un esponente politico, orientato sul centrosinistra, habituè di studi televisivi, uno di quelli che funziona in termini di share", sarebbe rimasto "folgorato" dalla donna. E poiché gli inviti in trasmissione avvengono per scambi di sms, "è solito riempirla di complimenti. Pare abbia azzardato richieste di qualche fotografia. Sempre con garbo e gentilezza si intende. Ci prova insomma". E lei, che ha fatto? "Esssendo di destra, non gli ha inviato proprio un bel nulla", conclude Il Tempo. Riserbo, però, sui nomi dei soggetti in questione.

"Ma com'è potuto accadere?". Disabile stuprata, lo sconcerto di Federica Panicucci davanti a quest'orrore

"Non mi vergogno a dirlo". In chiusura di Mattino 5, Panicucci senza parole: la dolorosissima confessione di Abbate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.