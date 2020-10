Non è l'Arena, Matteo Bassetti e Alberto Zangrillo faccia a faccia: "Sotto attacco", pronti a rispondere da Giletti

18 ottobre 2020 a

A Non è l’Arena si prospetta un faccia a faccia tra due medici che sono stati ingiustamente tacciati di essere “negazionisti”, quando invece cercano semplicemente di non alimentare il terrore del coronavirus basandosi sui numeri e sulla loro esperienza diretta. Stiamo parlando ovviamente di Alberto Zangrillo e Matteo Bassetti, che da quando è esplosa la seconda ondata in Italia sono finiti alla gogna mediatica solo perché cercavano di trasmettere messaggi positivi. Massimo Giletti ha già annunciato i fuochi d’artificio per quanto riguarda il medico di Silvio Berlusconi: “Verrà da noi dopo aver passato una settimana sotto attacco”. E di sicuro non le manderà a dire, così come Bassetti che pure ha subito una serie di attacchi vili alla propria persona da parte dei soliti odiatori seriali del web. L’appuntamento è per le 20.30 su La7 a Non è l’Arena.

