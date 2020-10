Elisabetta Canalis, “sfregio” alla Gregoraci: il lapsus clamoroso del Grande Fratello Vip sul televoto

20 ottobre 2020 a

Anche dagli Stati Uniti Elisabetta Canalis rimane una delle donne più popolari e amate in Italia. D’altronde è stata un sex symbol per intere generazioni ed è tutt’ora una 42enne che in quanto a forma fisica farebbe impallidire chiunque, anzi è quasi più bella adesso nella sua versione matura che da ragazza. La Canalis fa ancora parlare di sé per alcuni scatti che condivide sui social, ma stavolta a tirarla in ballo involontariamente è stato il Grande Fratello Vip. “Maria Teresa Ruta, Dayane Mello ed Elisabetta Canalis sono le nuove nominate della settimana, chi vuoi salvare?”, è la domanda che è comparsa sul sito ufficiale del reality di Canale 5 una volta che Alfonso Signorini ha aperto il televoto e concluso la puntata. Ovviamente non c’è la Canalis, che è stata confusa con Elisabetta Gregoraci: uno smacco mica da ridere per la reginetta di questa edizione, che ovviamente ha fatto il giro dei social in men che non si dica.

