Otto e Mezzo, il dettaglio su Lilli Gruber in diretta da casa sua: "Quanto valgono quel vaso e gli orecchini"

20 ottobre 2020 a

a

a

Un dettaglio non è passato inosservato. Nonostante Lilli Gruber nella puntata di Otto e Mezzo del 19 ottobre abbia dovuto rinunciare al suo studio, non ha comunque lesinato sul look. La conduttrice è apparsa sullo schermo degli italiani direttamente da casa sua. Fin qui nulla di male se non fosse che Dagospia ha spulciato bene la mise della Gruber, tutt'altro che casalinga. Il sito di Roberto D'Agostino non ha solo dato indicazioni su chi fosse il collaboratore positivo al coronavirus che ha costretto la Gruber all'autoisolamento, ossia "il più importante: il parrucchiere".

Mai capitato prima, la Gruber non è in studio: paura Covid, ecco dove (e come) si è fatta trovare

Dago infatti è andato oltre: "Ieri sera - ha vergato - per la prima volta Lilli ha condotto il programma da casa, senza le luci che ''addolciscono' il suo viso, ma con in più degli accessori mica male: un Rothko alle pareti e due orecchini da 31mila euro che le illuminavano il volto". Non solo, perché come ricorda un utente Twitter sullo sfondo compariva anche un vaso dallo modica cifra di 540 euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.