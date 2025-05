Otto e Mezzo, Mauro Mazza inchioda Silvia Salis: "Ricordate Alessandra Todde?"

A Otto e Mezzo , programma di approfondimento politico di La7, condotto da Lilli Gruber e che segue il tg di Mentana, si commenta il risultato delle urne genovesi e tra gli ospiti c’è anche Mauro Mazza , giornalista e scrittore ed ex-direttore del TG2. Lilli Gruber gli chiede: “In questo momento storico in cui le destre populiste e nazionaliste sono assai brave, soprattutto in Italia, a cominciare da Giorgia Meloni che ogni tanto sembra quasi moderata rispetto ad alcuni dei suoi, da questa Genova arriva una specie di campanello d'allarme?”.

La Salis prova a smentirlo: “È cresciuta di quasi 7 punti , 44 e ora quasi 52”. Mazza, però, prosegue spedito: “Non risolve il problema però, il partito di maggioranza relativa è sempre quello del non voto. La seconda osservazione, ricordo analoghi commenti più di un anno fa quando vinse la Todde in Sardegna, sembrava fosse l'inizio della fine del centrodestra di governo. Poi altre elezioni hanno dato esiti altalenanti, ma diversi da questa univocità si credeva che ci fosse allora. Io credo che nessun leader del centrosinistra oggi possa ipotizzare il modello esportabile a livello nazionale, ci sono ancora due anni e mezzo per fare l'opposizione e mettersi d'accordo".