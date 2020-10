Grande Fratello Vip, il crollo emotivo di Elisabetta Gregoraci: "Colpa del passato", una frase inquietante

20 ottobre 2020 a

E alla fine avvenne anche il crollo di Elisabetta Gregoraci. Altro colpo di scena al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini in cui sta nascendo qualcosa tra l’ex moglie di Flavio Briatore e Pierpaolo Pretelli. I due sostengono di essere soltanto “amici speciali”, ma è chiaro a tutti che non è così: nella notte ci sono state una serie di discussioni che hanno portato la Gregoraci a scoppiare in lacrime. Elisabetta si è sentita sotto pressione dopo che Pierpaolo le ha chiesto di mettere in chiaro le cose sul suo stato sentimentale: “Sono single, ma non vuol dire che voglio fare una storia con te. Io non mi farei mai una storia dentro la casa, adesso lo sai”. Pretelli è rimasto molto deluso, tanto da chiudersi in sauna a piangere, poi però c’è stato un chiarimento in cui stavolta è stata la Gregoraci ad avere un crollo emotivo tra le braccia del 30enne: “Sei fondamentale, sei importante per me. Sei una persona che ha sofferto tanto e non mi deve dare spiegazioni, poi tutto si vedrà, è complicato. Non ci siamo solo noi e il passato mi riporta sempre indietro. Se io sono qui è perché nei tuoi occhi vedo sincerità e la nostra non si può chiamare semplice amicizia”.

