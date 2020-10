Tale e Quale Show, Giulia Sol minacciata di morte sui social dopo l'imitazione di Alessandra Amoroso

21 ottobre 2020 a

E'stata minacciata di morte dopo aver imitato Alessandra Amoroso nell'ultima puntata di Tale e Quale Show. Stiamo parlando di Giulia Sol, una delle concorrenti del programma, presa di mira sui social dopo aver cantato Mambo Salentino e Karaoke. La sua esibizione ha fatto il giro del web e dopo pochissimo tempo l'attrice e cantante 24enne di Bergamo è stata ricoperta non solo di insulti e offese, ma anche di minacce di morte. E' stata proprio lei a parlare della questione sui social. "La mia esibizione è diventata virale. All’inizio, quando ho visto che è finita in una pagina di trash, l’ho buttata sul ridere. Il problema è iniziato quando ho cominciato a rivedere migliaia, di migliaia, di migliaia di minacce, offese, insulti - ha detto in maniera piuttosto provata -. Delle persone mi hanno augurato la morte per aver fatto un’imitazione in un programma che è un gioco. Ho mantenuto un silenzio stampa a riguardo perché non l’ho vissuta per niente bene. È diventata molto molto pesante a una certa”. Nonostante questo, sono stati tanti anche i messaggi di sostegno, come quelli dell’ex concorrente di Tale e Quale Show Flora Canto e delle attuali partecipanti Carolina Rey e Francesca Manzini. Nessun commento, invece, da parte di Alessandra Amoroso, che ha preferito non esporsi sulla vicenda.

