Otto e Mezzo, Alessandro Sallusti e l'ospedale di Bertolaso: “Lo aveva sbeffeggiato, e invece…”, la rivincita contro un Travaglio nerissimo

“Marco Travaglio lo aveva sbeffeggiato, ma intanto almeno sull’ospedale in Fiera a Milano (soprannominato l’astronave di Guido Bertolaso, ndr) il governatore Attilio Fontana ci aveva visto giusto”. Così Alessandro Sallusti è intervenuto a Otto e Mezzo, il talk politico di La7 condotto da Lilli Gruber. E ovviamente non poteva mancare uno scontro con il direttore del Fatto Quotidiano: “Evidentemente serviva un super centro di terapia intensiva”, ha dichiarato provocando la replica del collega-rivale: “Quell’ospedale è costato 30 milioni per tre persone nella prima ondata”. “Intanto quelli erano soldi dei privati - ha chiarito Sallusati e poi da stasera non sono più sprecati, speriamo di non dover arrivare ad occuparlo, ma intanto è stato riaperto ed è a disposizione della Lombardia”. Travaglio non ha però mollato il colpo: “Tutti i medici che ho sentito dicevano che bisognava usare quei soldi per incrementare i posti negli ospedali e non per fare una terapia intensiva a 5 chilometri dall’ospedale più vicino”. Anche se alla fine il direttore del Fatto è stato costretto ad ammettere che in questo momento male non fa avere una struttura come quella in Fiera a Milano: “Per carità va bene anche quello, però poi vedremo quanti saranno questi posti occupati”.

