Chi l'ha visto, Federica Sciarelli gonfia il petto: "Un programmone, neanche le minacce di morte ci fermano"

Raccontandosi a TeleSette Federica Sciarelli su Chi l'ha visto che conduce da 16 anni ha svelato che l'obiettivo principale è aiutare qualcuno a tornare a casa o fare luce su sparizioni poco chiare, anche quando la situazione per gli inviati diventa pericolosa. "Andiamo avanti con caparbietà e non abbiamo paura di nulla. Anche di fronte alle minacce di morte i nostri inviati non indietreggiano”.

"Quello vip?". La Sciarelli che non ti aspetti: a Chi l'ha visto, la battuta con la madre a cui è sparito un figlio

"La gente ci apprezza perché capisce che siamo una squadra determinata e coraggiosa ed è sempre stato un programmone. Ma forse io mi espongo di più e ogni tanto mi becco qualche querela”. Sembrano lontani i mesi in cui le voci sull’abbandono la Sciarelli non ci pensa proprio ad andare via dal programma. “Il mio è un lavoro bellissimo ed entusiasmante. Sono felice quando riportiamo a casa una persona sana e salva, in particolare se si tratta di un malato di Alzheimer”.

