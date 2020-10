Grande Fratello Vip, "tirate tutti fuori le chiappe": follia di Tommaso Zorzi, Mediaset censura tutto

22 ottobre 2020 a

Una sfida per incoronare il concorrente con il sedere migliore della casa. E' questa l'ultima trovata dei ragazzi del Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5, che hanno pensato a un modo alternativo per passare il tempo. Un momento esilarante con qualche punta di trash. A capitanare l'iniziativa è stato Tommaso Zorzi, con la partecipazione di Andrea Zelletta, Francesco Oppini, Dayane Mello, Massimiliano Morra, Pierpaolo Pretelli e Enock Barwuah. Prima si è parlato del fondoschiena di Oppini, poi è stata la volta di Enock, che ha dato la svolta vera e propria alla serata iniziando a slacciarsi i pantaloni. La produzione, però, che con i suoi mille occhi non si lascia sfuggire mai nulla, è intervenuta subito per bloccare tutto con tono paternale: "“Ragazziiii!”. E lì i concorrenti sono scoppiati a ridere, anticipati da Zorzi che aveva già capito si trattasse di una marachella non consentita: "Ragazzi, non si può fare sta roba, mi sa che è fuori dal regolamento“. Alla fine, comunque, l'ex Riccanza ha proclamato il suo vincitore, Pierpaolo Pretelli.

