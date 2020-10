L'aria che tira, stop al programma di Myrta Merlino a pochi minuti dalla diretta: "Controlli sanitari in corso"

23 ottobre 2020 a

“Questa mattina L’aria che tira non sarà in onda per permettere i dovuti controlli sanitari”. È saltata la puntata di oggi della trasmissione condotta da Myrta Merlino, che secondo il palinsesto di La7 sarebbe dovuta andare in onda come al solito alle 11. E invece Coffee Break ha tirato avanti fino alle 11.30, con i telespettatori che hanno iniziato a domandarsi che fine avesse fatto L’aria che tira: dopo pochi minuti è arrivata la comunicazione ufficiale, che lascia intendere che potrebbe esserci un sospetto di coronavirus all’interno della redazione.

E quindi la Merlino dovrebbe tornare direttamente lunedì prossimo: di sicuro Myrta continuerà a svolgere un ottimo lavoro di informazione sulla seconda ondata, che sta assumendo contorni sempre più gravi. La conduttrice di La7 è stata molto polemica con il governo presieduto da Giuseppe Conte perché a furia di dire che siamo stati i più bravi a gestire la pandemia ci siamo seduti sugli allori e ci siamo fatti trovare completamente impreparati dalla seconda ondata, soprattutto per quanto concerne i trasporti pubblici e le terapie intensive.

