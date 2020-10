Grande Fratello Vip, "suicidio" di Patrizia De Blanck: in diretta con questo oggetto, proibitissimo. Scatta la squalifica?

23 ottobre 2020 a

a

a

A rigor di regolamento Patrizia De Blanck rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip. Non è infatti ammesso portare determinati oggetti all’interno del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: la contessa è stata beccata con un orologio e ha messo in grande imbarazzo la produzione, che anche stavolta sicuramente farà finta di niente considerando comunque che questa regola è ormai poco rispettata a prescindere nelle edizioni Vip. Sì perché i concorrenti conoscono spesso l’ora giusto grazie all’orologio del forno: però introdurre nella casa un orologio personale sarebbe assolutamente vietato. Tutto è partito da una banale discussione con Pierpaolo Pretelli e Enock Barwuah, con il primo che ha confidato al secondo che in confessionale gli hanno rivelato che l’orologio del forno era indietro di due ore. “Quindi che ore sono?”, si è introdotta la De Blanck che poi ha continuato: “Adesso ve lo dico io l’orario giusto, ho l’orologio”. Successivamente la contessa ha portato Enock nella sua stanza per svelare il mistero: “Avevi ragione, è mezzanotte e venti. Adesso vatti a sistemare e poi dormi”.

"Parac***". Elisabetta Gregoraci, rissa al GF Vip: "solo quelli che te lo leccano dalla sera alla mattina", chi brutalizza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.